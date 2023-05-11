Sağlık Bakanı sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında 2 yeni hastane açıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamayla Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kullanıma açıldığını duyurdu.

Türkiye, sağlık alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Yeni açılan hastanelerle sağlık alanında çığır açan Türkiye’de iki hastane hizmete açıldı.

Müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıkladı.

İKİ HASTANE KULLANIMA AÇILDI

Koca, iki hastanenin vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili videolu tanıtım mesajı paylaştı.

Bakan Koca, Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

42 polikliniği, 90 üniti, 1 ameliyathanesi var. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Tedavi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti hizmet alanları arasında.

Engelli Kliniği olan hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri Birimine de sahip. Hastanenin 11.850 m² kapalı alanı, 750 araçlık otoparkı bulunuyor. Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi HAYIRLI OLSUN. “Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi hayırlı olsun.”

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili de paylaşım yapan Koca şu ifadelere yer verdi:

“400 yatak kapasiteli. 140 polikliniği, 17 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma 95 yatak ayrılmış durumda. Diyaliz yatağı sayısı 35.

Hibrit Ameliyathane, Uyku Laboratuvarı, Medikal Onkoloji, Çocuk İzlem Merkezi, Anne Oteli hastanenin özellikli merkez ve hizmetleri arasında. Deprem riskine karşı 497 adet sismik izolatörle güçlendirilen hastanenin 800 araçlık otoparkı bulunuyor. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAYIRLI OLSUN.”