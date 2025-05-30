Sağlık Bakanı, Suriye’ye destek verecek

SAĞLIK HİZMETLERİNE DESTEK VURGUSU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi. Suriye’deki insanların, kardeşlerimizin de sağlık hizmetine daha iyi ulaşmaları için her türlü desteği vereceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Mardin’de bulunduğu sırada, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Vali Tuncay Akkoyun ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, Vali Akkoyun’dan kentteki sağlık çalışmalarına dair bilgi aldı.

SAĞLIKTA FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Ziyaret sonrasında yapılan açıklamalarda, Bakan Memişoğlu, sağlık alanında gerçekleştirilen farkındalık projelerine dikkat çekti. “Bugün sağlıklı ‘Türkiye Yüzyılı’ kapsamında ziyaret ettiğimiz 47’nci ilimiz Mardin’deyiz. Sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz ve sorunları dinleyeceğiz” dedi. Türkiye’nin sağlık alanında son 20 yılda önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Memişoğlu, “2002 yılında Mardin’de yalnızca 286 hastane yatağı bulunuyordu, bu sayı bugün 1856’ya çıktı” ifadelerini kullandı. Ayrıca Mardin’de 2026’nın ilk çeyreğinde açılması planlanan 750 yataklı şehir hastanesinin de müjdesini verdi.

KORUYUCU SAĞLIK POLİTİKALARI

Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayarak, “Kilo, bağımlılık gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmaya çalışıyoruz. Doğurganlığı artırmaya çabalıyoruz. Ayrıca sezaryen doğum oranlarını düşürmeyi hedefliyoruz” dedi. Sağlık çalışanlarıyla birlikte toplumun sağlıklı yaşama dair farkındalığını arttırmak için çalışacaklarını belirtti. Aile hekimliklerinin topluma daha etkin hizmet sunacağının altını çizdi.

YAŞLI VATANDAŞLARA ÖZEL UYGULAMA

Memişoğlu, özellikle 80 yaş üstü bireyler için başlatılan yeni uygulamayı duyurdu. “Yakın zamanda, 80 yaş üzeri yaşlılarımızın raporlarını elektronik sistemle, zahmetsiz bir şekilde ulaştırmaya başladık. Bu sistem sayesinde sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırıyoruz” şeklinde konuştu. Şu ana kadar 2000 yaşlı vatandaşın bu hizmetten faydalandığını belirten Bakan, Türkiye’nin sağlık hizmetleri konusunda örnek bir ülke olduğunu ekledi. Suriye’deki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik desteklerinin de devam edeceğinin altını çizdi.