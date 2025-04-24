Sağlık Bakanı Tarih Açıkladı!

DEPRESYON BÖLGESİNDE HASTANELERİN DURUMU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk’te katıldığı programda soruları yanıtladı. Deprem bölgesindeki hastanelerin sayısının deprem öncesine göre çok fazla olduğunu ifade eden Memişoğlu, “Ancak 52 bin canımızı kaybettik. İstanbul için söylüyorum, düşünce tarzımızı, olması ihtimali olan büyük depremle ilgili hazırlıklı olmamız lazım,” dedi.

NORMAL DOĞUMUN ÖNEMİ

Normal doğum ile ilgili tartışmalara da değinen Memişoğlu, “Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz. Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum?” diye ifade etti. Doğal olanın normal doğum olduğunu belirten bakan, “Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapacak. Dünyada ortalama yüzde 15’tir sezaryan oranı. 10 doğumdan sadece 1 veya 2’dir ameliyat. Bizde 10 doğumdan 6.1’i sezaryenle oluyor,” şeklinde konuştu. Ayrıca, kendisinin de sezaryen doğumlu olduğunu dile getirdi.

ATAMA SÜREÇLERİ

37 bin atama yapılacağını duyuran Bakan Memişoğlu, bu atamaların ilk etabının 19 bin kişilik olacağını ve Mayıs ayında gerçekleştirileceğini açıkladı. İkinci etabın ise Ağustos ve Eylül’de olacağını belirtti. Memişoğlu, “Doğum bir mucizedir. Gerçekten fizyolojik ve mucizedir. Yavrunun karında durması, beslenmesi, o yola girmesi, o yoldan çıkarken her şeyiyle olgunlaştıktan sonra zamanı gelince çıkması fizyolojik dediğimiz halk dilinde normal olan doğumdur,” ifadelerini kullandı.

SEZARYEN VE DOĞAL DOĞUMUN KARŞILAŞTIRMASI

Özel hastanelerde sezaryen oranının maalesef daha fazla olduğunu belirten Memişoğlu, “Yüzde 61’in üstünde. Devlet hastanelerinde daha düşük. Yüzde 30 bandında,” açıklamasında bulundu. “Kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Net söylüyorum ki, bebek ve anne için de normal doğum sağlıklı olanı,” dedi. Sezaryen doğumların doğal olmadığını söyleyen bakan, kendi doğumunu da örnek vererek, “Ben 1966’da sezaryen doğumluyum. Kanama vardı, annemi yaşayacak, çocuk mu yaşayacaktı. Tıbbi endikasyon olan her şeyin yapılması lazımdır,” dedi.

ATAMA İLANLARI VE HASTANE YATIRIMLARI

37 bin kadro alındığını açıklayan Bakan Memişoğlu, önümüzdeki hafta bu kadroların ilan edileceğini belirtti. İkinci etap atamaların Ağustos ve Eylül’de yapılacağını, kılavuzun önümüzdeki hafta yayımlanacağını duyurdu. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerinin de kadrolara dahil olacağını söyleyerek, inşaat halinde olan hastanelerin planlandığını ve inşaatları bitince oralara da alım yapılacağını ifade etti.