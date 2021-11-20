Sağlık Bakanı: Toplumu harekete geçireceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya uğrayan genç doktor Esma Demir hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalıştığı hastanede saldırıya uğrayan doktor Esma Demir’e ilişkin, “İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma’ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. ‘Artık yeter’ çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından saldırıya uğrayan doktor Esma Demir hakkında paylaşımda bulundu.

“ARTK YETER” ÇIĞLIĞI

“2020’de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5’la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma’ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. ‘Artık yeter’ çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz.”