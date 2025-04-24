Sağlık Bakanı “TÜRKİYE Sağlık Sektörü Lokomotif Olacak” dedi

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE İLİŞKİN VURGULAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sektörünün “Türkiye’nin lokomotif sektörü olabilecek bir sektör” olduğunu belirtti. “Hem insan gücü hem altyapısıyla esasında hedefine daha ulaşmamış, gücünü daha ispat etmemiş bir sektör. Bakanlık olarak sizin önünüzü açıyoruz sadece.” şeklinde konuşan Memişoğlu, İstanbul’da düzenlenen EXPOMed Eurasia Fuarı’nın açılışında, Sağlık Bakanlığı’nın üreticilere destek sağlama çabalarının devam ettiğini ifade etti.

İNSAN GÜCÜ VE ALTYAPI GÜCÜ

Memişoğlu, Türkiye’nin dünya standartlarında insan gücüne sahip olduğunu aktararak, “Sağlık Bakanı olarak buna hep güvendim, bunun karşılığını da aldık.” dedi. Türkiye’nin bilişim ve fiziki altyapısının gücünü vurgulayan Memişoğlu, “Bugün dünyaya baktığınız zaman hem kalite hem fizibilite hem maliyet anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesiyiz.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA PAZARINA AÇILMA FIRSATLARI

Dünyanın her yerine sağlıkla ilgili ürün ve yeniliklerin ulaştırılabileceğinin altını çizen Memişoğlu, “Eğer yeni bir şey söylüyorsanız, yeni bir şey üretiyorsanız dünyanın her yerine satabilirsiniz.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Ayrıca, Türkiye’nin dış yatırımcılara sağladığı güvenceleri ve ülke içindeki üreticilere de destek olma kararlılığını dile getirdi.

ÜRETİCİ HEYECANINI DESTEKLEMEK

Memişoğlu, üreticilerin ortaya koyduğu heyecan ve motivasyonu gördüğünü belirterek, “Biz o heyecanı alıp aynı zamanda finansal olarak kurumsal hale getirip dünyada o heyecanla hareket eden üreticilerin güçlenmesini sağlatmakla mükellefiz.” dedi. Sağlık alanında yapılacak yeni çalışmaların destekleneceğini vurguladı.

YENİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM VE DESTEĞİ ARTIRMA

TÜSEB altında yürütülen “Üçlü Sarmal” modeli ile sağlık alanında çeşitli fikirlerin hayata geçirileceğini belirten Memişoğlu, “Bir hekim hastanede yeni bir şey ürettiğinde, bu fikirlerin ticari ürün haline gelmesi için destek vereceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sağlık sektöründeki yeni araştırma ve çalışmalara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansal destek sağlandığını duyurdu.

KALP AKCİĞER MAKİNESİ’NİN TANITIMI

Memişoğlu, ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen ve klinik test aşamasına geçilecek olan Kalp Akciğer Makinesi’nin ön tanıtımını yaptığını bildirdi. “Hastanelerimize yerli üretilmiş ASELSAN’ın mobil röntgen cihazlarını alıyoruz.” diyen Memişoğlu, bu tür iş birlikleriyle sağlıkta üretimin ve bilimsel çalışmaların artırılacağını belirtti. Açılışta İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve birçok katılımcı yer aldı.