Sağlık Bakanı Twitter’dan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aile hekimliği hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili “Gözümüz aydın demeye az kaldı” paylaşımı yaparak duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42’si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak. Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10’u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21’i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31’i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42’si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ MÜJDESİ

Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3’ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5’i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3’ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

FAHRETTİN KOCA: HAYIRLI OLSUN

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik’ için Sağlık Bakanı Koca bir mesaj yayımladı. Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında “Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNE EK ÖDEME

Öte yandan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için hazırlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili olarak kendilerinin de bir çalışma başlattığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Özvar, “Sağlık Bakanlığı’nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır” dedi.