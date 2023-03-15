Sağlık Bakanı Twitter’dan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Koca, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 505 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, bu 14 Mart Tıp Bayramı’nın yaraları sarma günü olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Tıp ‘Bayramı’ olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505’i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü.”