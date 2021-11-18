Sağlık Bakanı Twitter’dan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Kova, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Sivas’ın mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sivas, ikinci doz aşı oranında mavi kategorisine geçti” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.
SİVAS MAVİ KATEGORİSİNE GEÇTİ
“Sivas, ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli”