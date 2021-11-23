Sağlık Bakanı Twitter’dan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Diş Hekimleri Gününü kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Koca, “Eğitimleri, teknoloji kullanımına hâkimiyetleri ve hastalara yaklaşımdaki titizlikleriyle diş hekimlerimiz, hekimlik mesleğinin en güzel örneklerini veriyor. Ağız ve diş sağlığında koruyucu önlemler yaygınlaşıyor. Diş Hekimleri Gününü ve bu başarıları hepimiz adına kutluyorum” dedi.