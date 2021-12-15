Sağlık Bakanı Twitter’dan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda salgına dair açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 269,58, Ankara’da 182,37, İzmir’de 69,58 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre; İstanbul’da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 269,58, Ankara’da 182,37, İzmir’de 69,58 oldu.