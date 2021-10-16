Sağlık Bakanı Twitter’dan yazdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada salgına dair son bilgiyi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 3 ilin son koronavirüs durumunu paylaştı. Bakan Koca, ikinci doz aşı oranının da yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Koca açıklamasında, “Dün yapılan aşılarla ARDAHAN ve ANTALYA, ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak MAVİ kategorisine; GAZİANTEP ise %65’in üzerine çıkarak SARI kategorisine geçti. Türkiye’nin her yerinde ikinci doz aşı oranımızı yükseltelim.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ‘Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 363 bin 536 testte 30 bin 694 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 513 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,29, 2’nci doz ortalaması yüzde 75,91 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 54 milyon 799 bin 554, 2’nci dozda 47 milyon 119 bin 99 ve 3’üncü dozda 10 milyon 848 bin 660 olmak üzere toplam 113 milyon 709 bin 533 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.