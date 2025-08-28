Sağlık Bakanı, Uşak’ta Toplantıya Katıldı

HIZLI GELİŞMELER

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için sürdürülen çalışmalara dikkat çekti. “Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz” diyen Memişoğlu, bakanlık olarak sağlık hizmeti sunulan tüm alanlarda çaba harcadıklarını vurguladı.

ÜRETEN BİR ÜLKE HEDEFİ

Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydederek, “Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle beraber inşallah 2026’da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ediyoruz. Bu konuda Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Uşak’a 200 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını da belirtti.

KORUYUCU HİZMETLER DE ÖNEMLİ

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’na da değinen Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerine verdikleri önceliği vurguladı. “Bizim önceliğimiz, her zaman dediğimiz gibi koruyan sağlık. O nedenle proaktif dediğimiz, toplumun ayağına gidip onlara sağlıklı yaşamayı öğretme gibi bir politikamız oluşmuş durumda” diyen Memişoğlu, mobil sigara araçlarıyla sahaya inip insanlara sigarayı bırakmaları konusunda destek vermeyi hedeflediklerini söyledi. Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri olan sigara alışkanlığını azaltma hedefine de dikkat çekti.

DİJİTAL BAĞIMLILIK VE SAĞLIK MERKEZLERİ

Ayrıca, dijital bağımlılığın hareketsizlik ve fazla kilo gibi sağlık sorunlarına yol açtığını dile getiren Memişoğlu, bu konuyla ilgili önlemler alınacağını ifade etti. Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısını artırdıklarını, şu anda 300’ün üzerinde merkez bulunduğunu belirten Memişoğlu, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini, kanser taramalarının yapıldığını ve vatandaşların bu merkezlerden yararlanmalarını önerdi.