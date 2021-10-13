Sağlık Bakanı uyardı: Oran arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs aşısı yaptırmayan gençlerde vaka sayısının arttığını belirtti.

Türkiye’de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88 oldu.

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 112 milyon 941 bin 94’e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 274 bin 468 doz aşı uygulandı.