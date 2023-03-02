Sağlık Bakanı: Uygulama 14 Şubat’tan beri aktif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' mobil uygulaması hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Özel Çocuklar Destek Sistemi’ mobil uygulamasının 14 Şubat’tan beri aktif olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen ‘Özel Çocuklar Destek Sistemi’ uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubat’tan beri aktif” ifadelerini kullandı.

Koca sözlerini şöyle sürdürdü; Uygulamada 7/24 görevli operatörler, gönüllü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanlarına randevu oluşturmakta ve randevu saatinde görüntülü görüşme sağlanmaktadır. Kurulan sistemle depremzede çocuklarımızın aynı hekimden uzun süreli destek alması mümkün.

Ayrıca, sahadaki Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı hekimlerimiz gerekli durumlarda yüz yüze görüşme yapmakta, ilaç ihtiyaçları Bakanlığımızın saha ekiplerince karşılanmaktadır.

Sistemde, çocuk ve gençlerimizi dinlemeye hazır 254 gönüllü hekimimiz var. Sayıları artacak. Acıların derinleşmesine izin vermeden yapılacakları yapmalıyız. Depremzede çocuklarımızın yakınları, gençler… Uygulamayı indirip operatörden randevu alın. Bu hepimize iyi gelecek.