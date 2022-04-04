Sağlık Bakanı vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgını hakkında açıklama yaptı ve haftalık vaka haritasını paylaştı.

Her 100 bin kişide İstanbul’da 196,06, Ankara’da 290,83, İzmir’de 113,95 oldu. Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-26 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de ise vaka yoğunluğu önceki haftaya göre azaldı. Her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara’da 290,83, İstanbul’da 196,06, İzmir’de 113,95 olarak kayıtlara geçti.

Eskişehir, Kırklareli ve Çanakkale ilk üçte

Her 100 bin kişide en çok vaka, 547,21 ile bir önceki haftadaki gibi yine Eskişehir’de. Eskişehir’i, Kırklareli ve Çanakkale takip etti.

Vaka sayısı en düşük il Van

100 bin kişide vaka sayısı en düşük il ise 7,71 ile Van oldu. Şırnak ve Şanlıurfa vaka yoğunluğunun düşük olduğu iller arasında yer aldı.