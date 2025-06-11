Sağlık Bakanı Vefatı Duyurdu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” olarak kabul edilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefat ettiğini açıkladı. Bakan Memişoğlu, “Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla ‘Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı’ seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun” sözlerini dile getirdi.

YAŞARGİL’İN HAYATI

Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye’de tıp eğitiminin ardından, İsviçre’nin Basel şehrinde yüksek lisans ve nöroşirürji uzmanlık eğitimi aldı. Ardından Bern Üniversitesi’nde psikiyatri bölümünde çalıştı ve burada beyin cerrahisi alanına yöneldi. Beyin anatomisi ve cerrahisi üzerine yaptığı çalışmalara 1953 yılında Basel Üniversitesi Nöroşirürji bölümünde devam etti. 1965 yılında Zürih Üniversitesi’nde yardımcı profesör olarak görev aldı. 1965 ve 1967 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Vermont Üniversitesi’nde mikrovasküler cerrahi alanında önemli araştırmalar yaptı. 1973 yılında profesör unvanını alarak Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü’nün başkanlığını üstlendi.

ÖNEMLİ KEŞİFLER VE CİHAZLAR

Gazi Yaşargil, cerrahinin farklı alanlarında önemli keşifler gerçekleştirdi. Mikroskop kullanarak yapılan beyin cerrahisi operasyonlarına yeni bir boyut kazandırdı ve 1967’de cerrahi mikroskopla ilk beyin bypass ameliyatını yaptı. Bu alanda kullanılan ekipmanları yetersiz bulan Yaşargil, yenilikçi cihazlar tasarlamaya başladı. İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında damarları klemplemek için geliştirdiği klipsler, hâlâ günümüzde modern cerrahi uygulamalarda kullanılmakta. Ayrıca, beyin cerrahisinde operasyon alanına erişimde kolaylık sağlamak amacıyla Leyla retraktörünü tasarladı ve bu alet, günümüzde beyin cerrahilerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Yaşargil’in geliştirdiği bir diğer önemli cihaz ise “Kayan Mikroskop”tur. Bu hareketli mikroskop sistemi, beyin cerrahisinde geniş bir görüş alanı sunarak cerrahların işini kolaylaştırmıştır. Tıp ve cerrahiye olan katkıları, onu beyin cerrahisinin önde gelen isimlerinden biri haline getirdi. 1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanına layık görülen Yaşargil, Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği tarafından onur madalyası ile ödüllendirilmiştir. Cerrahi mikroskobun yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Yaşargil, beyin cerrahisi alanındaki yenilikçi çalışmaları ile tıp dünyasına kalıcı bir miras bırakmıştır. Ayrıca, “Master of Brains, Gazi Yaşargil” adlı belgesel, onun hayatı ve bilimsel başarılarını konu alarak 2021’de ABD’de gösterime girmiştir.

BÜYÜK BİR DOĞA BİLİMCİ

Harvey Cushing ile 20. yüzyılın en önemli nöroşirürjisyenlerinden biri olarak nitelendirilen Gazi Yaşargil, 2000 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından son bin yıl içinde Türk tarihinin Atatürk ve İbn Sina gibi 10 Türk büyüğünden biri olarak seçilmiştir. Onun beyin cerrahisi alanındaki katkıları, sadece tıp dünyasında değil, aynı zamanda cerrahilerin standartlarını yükselten cihazlarıyla da büyük bir etki yaratmıştır. Amerika’da “Yüzyılın Adamı” olarak tanınan Gazi Yaşargil, dünya çapında saygın bir bilim insanı olarak kabul edilmekte, geliştirdiği teknikler ve cihazlar günümüz modern beyin cerrahisinin temel taşlarını oluşturmaktadır.