Sağlık Bakanı, vekillere teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vekil ve siyasi partilere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlara yapılan zam sonrası vekil ve siyasi partilere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacak kanun maddelerinin Meclis gündemine alınmasından ötürü ilgililere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren maddelerin ihdas edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doktorlara zam müjdesi

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve düzenlemenin Mecliste görüşülmesinde oy birliğiyle hareket eden milletvekilleri ile siyasi partilere teşekkürlerini iletti.