Sağlık Bakanı Yatırımları Hızla Sürdürüyor

SAĞLIK YATIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Valiliği’nde gerçekleştirdiği açıklamalarda İstanbul’daki sağlık yatırımlarına dair bilgiler verdi. Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaretinin ardından, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner’in katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

SANCAKTEPE ŞEHİR HASTANESİ 2027’DE HİZMETE GİRECEK

Bakan Memişoğlu, “2002 yılında yalnızca 27 bin 927 yatağımız vardı. 2025 yılı itibariyle bu sayıyı yüzde 65 artırarak 46 bin 34’e çıkardık. Bu yatakların yüzde 90’ı modern, konforlu ve en iyi fiziki altyapısına sahip.” dedi. Türkiye genelinde son 20 yılda 25 şehir hastanesi inşa edildiğini belirten Memişoğlu, “İstanbul’da son 5 senede Cumhurbaşkanımızın ‘Hayalim’ dediği 4 şehir hastanesini açtık. Sancaktepe Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor ve 2027 yılında ilk etabını hizmete sunacağız.” ifadelerini kullandı.

BİNGAZ YATIRIMLARI VE PROJELER

Bakan Memişoğlu, Ataşehir’de kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) aracılığıyla “Bin 200 yataklı çok modern bir hastane” inşaatına başlayacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra, Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Dr. Siyami Ersek Hastaneleri’nin yenilenme süreçlerinin tamamlandığını da vurguladı. “Sancaktepe Şehir Hastanemiz, 4 bin 50 yatak kapasiteli olacak ve bağımlılar için Türkiye’ye örnek bir Sağlıklı Yaşam Köyü oluşturuyoruz.” şeklinde konuştu.

AİLE HEKİMLİĞİ YATIRIMLARI

Bakan Memişoğlu, aile hekimliği yapılarını modern binalara dönüştürme hedefinde olduklarını belirtti. “İstanbul’da şu anda 34 aile hekimliğinin inşaatı devam ediyor.” diyen Memişoğlu, yıl sonuna kadar daha fazla aile hekimliği modernleştirme planları olduğunun altını çizdi. Ayrıca, “Aile hekimlerimizin hastanelerden randevu alabilme yetkileri bulunuyor. Sağlık sistemimizin en önemli yapı taşları olan aile hekimlerimizin sayısını artıracağız.” ifadelerini kullandı.

TOPLAMDA 335 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Memişoğlu, İstanbul’daki sağlık yatırımlarının tamamlanmasının ardından toplam 335 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapılmış olacağını belirtti. Ayrıca, “3 milyon vatandaşımıza evde sağlık hizmeti sunuyoruz. 80 yaş ve üzerindeki yaşlılarımıza, yatağa bağımlı olan bireylere rapor ve muayene olma imkanı sağlıyoruz.” dedi.