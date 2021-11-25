Sağlık Bakanı: Yeni tedaviler uygulanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tedaviler uygulanacağını açıkladı.

Ayrıca Koca, Favipiravir isimli ilacın kullanımına bundan sonra doktorların, hastanın durumuna göre karar vereceklerini de açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında yapılan toplantının gündeminde vaka sayılarındaki artış ve salgında tedavi yöntemleri vardı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İSTEĞE BAĞLI HATIRLATMA DOZU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yayınladı.

“Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak” denilen açıklamada sağlık çalışanlarının isteğe bağlı olarak yeinden hatırlatma dozu aşısı yaptırabileceği belirtildi.

FAVİPİRAVİR AÇIKLAMASI

Bakan Koca’nın açıklamarından satırbaşları:

Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.

Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğind etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verilebilecektir.

“MOLNUPİRAVİR’E ERİŞİM İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILDI”

Salgın kontrolünde devreye giren ilaçların kullanımı için de değerlendirmeler yapılmıştır. Bilim kurulumuz daha önceki toplantılarında “Molnupiravir” etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. İlaca erişim için gerekli girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedabi rehberine eklenmesine karar verilmiştir. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir.

Favipiravir ve Molnupiravir ‘in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir.