Sağlık Bakanı yeni kararı duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı ve maske kararını duyurdu.

Vaka sayısının binin altına inmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da yeni maske kararını 81 il Valiliğine gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru paylaştı. Koronavirüs vaka sayılarının bini altına inmesi ve toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından yeni bir karar daha alındı.

Bakan Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki koronavirüs servis ve yoğun bakım alanlarına artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığını belirtti.

Bakan Koca açıklamasında, “Türkiye’nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları ARTIK İHTİYAÇ KALMADIĞI İÇİN KAPATILDI. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin Koronavirüs hastası tedavi edilmişti.” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN MASKE KARARI

Öte yandan İçişleri Bakanlığından valiliklere maske genelgesi; Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede Kovid 19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.