Sağlık Bakanı Ziyaret Etti, Umut Verdi

BÜYÜK BİR DİRENÇ SERGİLİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, “Şimdiye kadar gerçekten çok büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor” ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniy ile hastaneye kaldırıldı ve geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder’i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “İlk 112’ye çağrıdan itibaren ben ve Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Türkiyemizin değeri bir insan. Allah şifa versin, yardımcı olsun” şeklinde konuştu.

DUALARIMIZ ONUNLA

Bakan Memişoğlu, “Şimdiye kadar gerçekten çok büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Ekip bütün gücüyle bütün bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Bütün Türkiye’den onun yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Bu çok büyük bir ameliyat. Özellikle dua ediyoruz. Onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca hekim arkadaşlarımız bilgi verir. Ziyaret ettik. Uzaktan baktık. Dua ettik” sözlerini ekledi.

– İSTANBUL