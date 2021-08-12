Sağlık Bakanı’ndan 4 il için açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında önemli uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 11 Ağustos aşı tablosunu ve haftalık vaka sayısının olduğu haritayı paylaştı. Öte yandan Koca, Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun’un mavi kategoriye geçen iller olduğunu söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi; Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi. ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.

BAYBURT, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında.

AĞRI, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. AĞRI, Turuncu iller arasında.