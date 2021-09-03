Okullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı’ndan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle okulların yeniden kapanacağı iddiasını yalanladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı oranlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %81’i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın %81’i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların %90’ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın %90’ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

Vaka sayılarındaki artış giderek devam ettiğini bir yerde şimdi takıldı. Bu rakamlarında oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Vefat sayıları da artıyor. Varyantların bulaşmayı daha çok arttırdığını biliyoruz. Kısıtlamaları bu dönemde gündemimize almadık. Temasın olduğu, maske kullanımının azaldığı bir dönemi görüyoruz ve bulaşın artarak vaka sayılarını arttırdığını görüyoruz.

VAKANIN EN YOĞUN OLDUĞU YAŞ GRUBU 15-45 YAŞ ARASI

15-45 yaş arasında vakanın en yoğun olduğu yaş grubu. Vaka sayısı bu sebeple giderek yükseldi. Bizim yapmamız gereken aşının kimisi bulaşmayı önlemediği söylüyor. Biz aşının bulaşmayı da %50 %60 önlediğini biliyoruz. Vaka oranımız %10, aşılanma oranı 65 yaş üzeri %82.5. %90’a yakın aşısını yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. 84 milyonun birlikte hareket etmesiyle bu durum mümkün. %10 aşısı olanlar da kaybedilebiliyor. Ağırlıkla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlar vefat ediyor. %90 oranında aşının koruduğunu görüyoruz. Bu aşıların etkili olduğunu, vatandaşlarımızın erken dönemde aşılarını yaptırmalarının etkili olduğunun altını çizmek istiyorum.

OKULLAR KAPANMAYACAK

Önümüzdeki hafta başından itibaren çocuklarımız gençlerimiz okullarına kavuşacak. Tüm gayretimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Gençlerin eğitimin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür.

Bilim Kurulu yeni dönemde hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündemine almak istemiyor. Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak çünkü artık aşı var.