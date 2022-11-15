Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralanan vatandaşlar hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Beyoğlu’ndan meydana gelen kanlı saldırıda yaralanan vatandaşlar hakkında bilgi verdi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların son durumunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“81 YARALININ SAĞLIK DURUMU: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor”