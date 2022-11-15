Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Beyoğlu’ndan meydana gelen kanlı saldırıda yaralanan vatandaşlar hakkında bilgi verdi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların son durumunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“81 YARALININ SAĞLIK DURUMU: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor”