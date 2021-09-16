Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınına ilişkin hazırlanan haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Ciddi bir düşüş yaşasa da 100 bin nüfusa karşılık gelen vakada Rize yine ilk sırada.

Rize son açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında da ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin kişide haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı haritasını açıkladı.

Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu il 38,6 Aydın, en yüksek olduğu il 488,15 ile Rize oldu. Rize’de geçen hafta sayı 653 olarak açıklanmıştı.

100 bin kişide haftalık vaka sayısı İstanbul’da 183, Ankara’da 282, İzmir’de 43 oldu.

Vaka sayısı en çok artan 10 il ise şunlar: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop.