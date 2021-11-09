Sağlık Bakanı’ndan aşı zorunluluğu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı zorunluluğu hakkında açıklama yaptı ve aşının zaten mecburi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika aşı zorunluluğu açıklaması geldi. Türkiye’nin koronavirüs aşısı için vatandaşlara mecburiyet getirmediğini belirten Bakan Koca, ‘Şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır’ ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şunları söyledi; Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ‘Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 832 testte 27 bin 824 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 255 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,68, 2’nci doz ortalaması yüzde 79,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 55 milyon 663 bin 530, 2’nci dozda 49 milyon 270 bin 114 ve 3’üncü dozda 11 milyon 423 bin 235 olmak üzere toplam 117 milyon 562 bin 317 aşı uygulandı.