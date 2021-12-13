Sağlık Bakanı’ndan atama açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 BİN POZİSYON/ KADRO ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi.” dedi.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

TERCİH KILAVUZU, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.