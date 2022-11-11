Sağlık Bakanı’ndan atama müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Niğde’de yaptığı açıklamasında 31 bin personel atamasının yapılacağını duyurdu.

Bir takım ziyaret ve toplantılar için Niğde’ye gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Niğde Valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca; Türkiye’nin son 20 yılda, başta sağlık olmak üzere pek çok alanda çığır açan gelişmeler kaydettiği söyledi. Bakan Koca; “Türkiye Yüzyılı’ hedefi çerçevesinde sağlık turizminde ‘Health Türkiye’ çatı markasıyla ülkemizi küresel bir sağlık üssü haline getirme hedefimiz var. Sağlık alanındaki gelişme ivmemiz, sadece halkımızın en nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla kalmadı, bizi sağlıkta küresel bir aktör konumuna da taşıdı. Bugün Türkiye, insanına en geniş kapsayıcılıkta ve en kolay şekilde erişebildiği, en nitelikli sağlık hizmetini sunabilen ender ülkelerden birisi haline geldi. Pandeminin etkisinde geçen son üç yılda birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemleri felç olurken, dimdik ayakta duran sağlık sistemimiz, başarının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdi. Başlattığımız Beyaz reform sayesinde sistemimiz daha güçlü olacaktır. Sonuçlarının kısa zamanda vatandaşlarımıza yansıyacağına inanıyorum” dedi.

31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; “Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM’ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR’a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız” ifadelerini kullandı.