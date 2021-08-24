Sağlık Bakanı’ndan çağrı: Bize yardımcı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılacağı tarih olan 6 Eylül’e işaret ederek anne ve babalara aşı çağrısında bulundu.

Twitter’dan anne ve babalar için ayrı ayrı mesaj paylaşan Koca, şunları yazdı:

“15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.