Sağlık Bakanı’ndan deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır” açıklamasını yaptı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bakan Fahrettin Koca, çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin son durumu paylaştı:

“04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun.”

Vali Cevdet Atay da deprem sonrası ufak çaplı yaralanmaların olduğunu belirterek, “Panik anında atlayanlar olmuş. 1-2 tane ahırın yıkıldığından bahsettiler. Taramalar daha devam ediyor. Gölyaka’da da çok olumsuz bir şey intikal etmedi şimdiye kadar. İnşallah da olmaz. En azından can kaybı olmaması sevindirici” açıklamasını yaptı.