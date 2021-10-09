Sağlık Bakanı’ndan ek ödeme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının heyecanla beklediği ek ödemelere ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiren ek ödemeler konusunda online katıldığı toplantıda açıklama yaptı.

Bakan Koca: “Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik. Bu hususta destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da ayrıca müteşekkirim. Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz” dedi.

Bakan Koca, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımı ile Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısına online olarak katıldı. Çok sayıda sendika temsilcisi ve üyesinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Koca, ülkenin her noktasına dağılmış sağlık kurumlarındaki işçi ve memuru ile 1 milyonu aşan çalışan sayısıyla halka en nitelikli hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Konuşmasında, pandemi döneminde sağlık alanındaki Türkiye’nin ortaya koyduğu başarıya da dikkat çeken Bakan Koca, “Bu sağlık ordumuzun gayretini ve fedakarlığını pandemi döneminde tüm halkımız bir kez daha gördü ve takdir etti. Gerçekten, tüm dünyanın baş etmekte aciz kaldığı asrın en büyük tehdidi karşısında, sağlık ordumuz, üstün bir emek sarf etti. Salgının başından bugüne büyük bir çabayla, gerektiğinde hane halkından mahrum olarak, gerektiğinde izinleri iptal ederek, gece gündüz kesintisiz bir şekilde yoğunluğun üstesinden geldiler ve sağlık kurumlarımızı ayakta tutmayı başardılar. Birçok gelişmiş ülkenin aksine iftihar edeceğimiz bir başarı gösterdiler. Biz sağlık çalışanlarımızı bir bütün olarak gördük. Aşılamada önceliği sağlık çalışanlarımıza verdik. Bu emeğin ve başarının paydaşı olan işçi kardeşlerimizi, onları temsil eden sizlerin şahsında bir kez daha kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“DAHA ADİL BİR ÖDEME İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Pandeminin kısa sürede atlatılıp normal günlere dönüleceğine inandığını belirten Bakan Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu zor günleri inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. Hayat normale döndüğünde de, sağlık hizmetlerimizi ve emeğimizi geleceğe daha güçlü şekilde taşımak için birlikte yol alacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır istikrarla sürdürdüğümüz sağlıkta dönüşüm vizyonu sayesinde çok önemli mesafeler aldık. Önümüzde ise çok büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi ilaç ve tıbbi teknoloji dahil olmak üzere her aşamada kendi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilen ve ihraç eden bir noktaya taşıyacağız. Sadece modern sağlık tesisleri inşa etmekle yetinmeyeceğiz. Vatandaşımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak, her yönüyle sağlıklı bir toplum inşa edeceğiz.”

“Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz”