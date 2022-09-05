Sağlık Bakanı’ndan katsayı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Koca, “Temel bilimler dahil afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili düzenlenmeler ile uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Hastanelerde görev yapan halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilim uzmanları için 3’e çıkarılıp diğer uzmanlarla eşitlenen katsayı Eylül’de uygulanacak. Temel bilimler dahil afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (İSM, TSM) taban ek ödeme katsayısı kurum hedeflerinin yayınlanmasıyla birlikte 1’e çıkmıştı. Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde bu katsayı hekim dışı sağlık personeli için 1,1’e çıkmış olacak. Değişiklik uygulamaya konuldu.”