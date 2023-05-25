Sağlık Bakanı’ndan Kılıçdaroğlu’na: Biz onu zaten yapıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun SMA hastaları ile ilgili vaadine yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun SMA hastaları ile ilgili vaadini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu programda SMA hastalarıyla ilgili açıklamalarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun vaadine de değinen Koca, Bakanlığın bu konuyu çoktan hayata geçirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından SMA hastalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, konuk olduğu YouTube kanalında SMA hastalarıyla ilgili vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da yanıt verdi.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle; Kemal Bey, biz onu zaten yapıyoruz. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir Youtube kanalının programında SMA hastaları konusuna da değindi. Şüphesiz, SMA konusundaki her hassasiyet takdir edilesidir, ama vaadi Bakanlığımızın çoktan hayata geçmiş, yerleşmiş bir uygulamasını hayata geçirme vaadiydi.

Evlilik öncesi çiftlere SMA taraması programı 2021’de başladı. Tarama programları başlatılırken Sağlık Bakanlığı kapsamlı hazırlıklar yaptı. Sn. Kılıçdaroğlu’unun, SMA konusundaki bu gelişmeleri izlemediği veya bile bile böyle beyanlarda bulunduğu düşünebilir. Yoksa hâlihazırdaki uygulamayı niçin vaat etsin?

“KONUDAN HABERSİZ OLMASI HİÇ MÜMKÜN MÜ?”

Bütçe görüşmeleri sırasında, 24 Kasım 2022 tarihinde yaptığım konuşmada, gelinen noktayı gösteren güncel bilgileri TBMM’de sunmuş, tüm sunumu içeren basılı dokümanı da Mecliste bulunan vekillerimizle paylaşmıştım. Bu dokümanın 220 ila 223 arasındaki sayfaları şimdi tekrar üstünde durulan konulara ayrılmıştı. Partisinin milletvekilleri oradaydı. Konudan habersiz olması hiç mümkün mü?

Sayısal verilerle, bugün gelinen noktayı söyleyelim: 2021 yıl sonundan itibaren 600 Bin çiftin evlilik öncesi SMA taraması, Mayıs 2022’den bu yana yaklaşık 1.5 Milyon yeni doğan bebeğin SMA taraması tamamlanmıştır.

İkinci bir konu var: SMA tedavisinde kullanılan ilaç, tedavi rehberimizde ve geri ödeme kapsamındadır. SMA hastası hiçbir evladımız tedavisiz bırakılmamaktadır.

“ÇOK YAKINDA GERİ ÖDEMEYE ALINMASI PLANLANMAKTADIR”

Taramalar neticesinde hastalığına erken dönemde tanı konan asemptomatik yani belirtisiz hastalar için uluslararası kabul görmüş tıbbi kriterlere göre Gen Terapisi tedavi yönteminin uygulanabileceği SMA Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve uygulamanın geri ödemeye alınması için Bakanlığımızın “uygun” görüşü Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiştir. Çok yakında geri ödemeye alınması planlanmaktadır.

Semptomatik yani belirtisi olan hastalar içinse Gen Terapisinin etkili olmadığı uluslararası bilim camiasınca kabul görmüş bir gerçektir.