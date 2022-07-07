Sağlık Bakanı’ndan Kılıçdaroğlu’na tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Konya’da öldürülen Doktor Ekrem Karakaya tepkisi geldi. Bakan Koca, mesajında Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak, “Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirek “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” ifadelerine yer verdi.