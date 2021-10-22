Sağlık Bakanı’ndan kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgını ile mücadelede aşının önemine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın.” dedi.

Twitter’dan paylaşım yapan Bakan Koca, “Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın.” ifadelerini kullandı.