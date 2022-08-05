Sağlık Bakanı’ndan Malpraktis Yasası açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Malpraktis Yasası’na değindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından Malpraktis Yasası’na ilişkin açıklama yaptı. Koca açıklamasında ilgili yasanın sonuçlanmış davaları kapsamadığını belirterek “Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak” dedi.

Malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmelik Haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelik kapsamında, malpraktis nedeniyle sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin usul ve esasların çerçevesi çizilmişti. Bakan Koca, yeni yönetmeliği maddeler halinde anlatmıştı.

“HACİZ TEBLİGATI ALAN MESLEKTAŞIMIZ ADINA ÜZGÜNÜZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaparak “Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği Malpraktis yasası için de geçerli” dedi. Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak.”