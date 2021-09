Sağlık Bakanı’ndan ‘Mu Varyantı’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Mu Varyantı’ hakkında yaptığı açıklamasında şimdilik ilave tedbir getirilmeyeceğini söyledi.

Mu isminde yeni bir varyanttan bahsedildiği hatırlatılarak bununla ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Koca, şu yanıtı verdi:”Yeni bir tedbir anlamında değil, şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90’ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla, biz şu an bildiğiniz gibi toplamda aşılanma 62 milyondan 40 milyona doğru gitmiş oldu iki doz aşının yapıldığı. Dolayısıyla giderek bu sayının artışıyla ben giderek vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar tedbirleri, maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor.”Bağışıklık oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Koca, “Bizim sayılarımız belli biliyorsunuz, 18 yaşın üzerinde en az bir doz olan yüzde 80’lerde olduğunu biliyoruz, yüzde 62’lerde de 2 doz şeklinde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için” açıklamasında bulundu.