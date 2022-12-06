Sağlık Bakanı’ndan müjdeli haber

Sağlık Bakanı, 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımı hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımı hakkında açıklama yaptı.

2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.

Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

BAKAN KOCA: HAYIRLI OLSUN

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Koca, Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı:

“27 BİN Bu sayı, başta uzman hekim ve hekim eksiği olan yerlere yakında atamayı düşündüğümüz sözleşmeli personel sayısıdır. Dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.

3 BİN 224 Bu sayı, pratisyen hekim eksiği yerlere yakında atamayı düşündüğümüz sözleşmeli hekim sayısıdır. Dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.