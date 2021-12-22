Sağlık Bakanı’ndan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika’dan yayılan Omicron varyantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını beklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa’da ziyaret ve temaslarda bulundu. Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek Vali Abdullah Erin ile bir süre görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını beklediklerini söyledi.

Avrupa’daki artışın birkaç hafta sonra Türkiye’de görülmeye başlandığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün bölgemizdeki sağlık yatırımları, sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojilerini esas alan bir ziyaret planladık. Bildiğiniz üzere dünyayı etkileyen Covıd-19 pandemisi, ikinci yılını tamamlamak üzere. Bu yılın başından itibaren başladığımız aşılama çalışmaları ile kısıtlamalar önemli oranda hayatımızdan çıktı. Avrupa salgının yeniden merkezi oldu. Avrupa’da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor. Bugüne kadar önemli bir artış gözlemlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor. Bugün en çok konuşulan konu, Omikron varyantı. Yakın zamanda dünya genelinde Omikron’un baskın varyant olmasını bekliyoruz. Gelen ön bilgiler bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu yönünde. Bununla birlikte bulaşıcılığın yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha dikkatli şekilde devam etmeliyiz. Son 1 ay içinde 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın vakalar içindeki oranı yüzde 16 seviyesinde olmasına rağmen vefatlar içindeki payı yüzde 87’dir. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı olması son derece kritik. Hangi aşı türünü yaptırmış olurlarsa olsunlar, hatırlatma dozu aşısını olmaları son derece önemlidir” ifadelerine yer verdi.