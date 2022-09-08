Sağlık Bakanı’ndan orman yangını açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin’de çıkan orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mersin Gülnar’da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1’inin durumu ağır, 3’ünün durumu orta, 4’ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.