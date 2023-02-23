Sağlık Bakanı’ndan salgın hastalık açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da ileri düzey moleküler testlerle herhangi bir salgın hastalık olup olmadığının takip edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da çeşitli bölgelerden bağırsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak, mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede” dedi.

Bakan Koca, Hatay’da bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne ait mobil laboratuvar aracında test çalışması sırasında çekilen görüntüyü de paylaştı.