Sağlık Bakanı’ndan şebeke suyu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilde yıkım yaratan deprem sonrası bölgede yaşanan şebeke suyu sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Hatay’da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanmasının riskli olduğunu bir kez daha vurgulamam gerekiyor. Analizleri sürdürüyoruz. Artçı depremler şebeke suyunu riskli hale getiriyor. Şebeke suyu sadece temizlik için kullanılabilir.

Salgın hastalık riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Salgını işaret eden bir bilimsel veri yok. Başarı alınan tedbirlerle sağlanır.