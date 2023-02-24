Sağlık Bakanı’ndan şebeke suyu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “61 gezici sağlık ekibi, 473 köye gün aşırı ziyaret yapmaktadır. Bugüne kadar 65 bin 942 hastaya 1. basamak sağlık hizmeti verilmiş 145 bin 540 hastamız sağlık hizmeti almıştır.

Çadırkentlerde kurulan 15 acil müdahale ünsitesinde yapılan müdahale sayısı 24 bin 501’dir.

Acil sağlık hizmeti dışında kalan evde bakım, ilaç, pansuman, hastaneye sevk talebi gibi ihtiyaçlar ALO 184 çağrı sistemi ile karşılanmaktadır.

75 yaş üstü vatandaşları yakından takip ediyoruz. Yüzde 78’ine ulaşabildik bunları yarısı il içinde ulaşılarak kronik hasta ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi, bulundukları ilde hizmet verilmeye çalışılıyor.”

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