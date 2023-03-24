Sağlık Bakanı’ndan sözleşmeli hekim açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamasında sözleşmeli hekimlerin sözleşmeli pozisyona geçebileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“23.01.2023 tarihinde yürürlüğe konulan 2023/1 sayılı Genelge ile Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak görev yapan Tabip, Anadal Uzman Tabip ve Yandal Uzman Tabiplerinin 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyona geçmeleri yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalması şartına bağlanmıştır.

Yeni hazırlanan Genelge ile mevcut kısıtlama, deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illere atanan, atanacak ve hali hazırda çalışan Devlet Hizmeti Yükümlüleri için kaldırılarak çalıştıkları yerde boş pozisyon olması halinde yükümlülük sürelerinin son 6 ayı beklenmeden 31.12.2023 tarihine kadar başvurmaları halinde sözleşme imzalamalarına imkân tanınmaktadır.”