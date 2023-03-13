Sağlık Bakanı’ndan tahliye edilen hastane için açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan deprem sonrası tahliye edilen Samandağ Devlet Hastanesi hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4’lük depremin ardından tahliye edilen Samandağ Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay Samandağ Devlet Hastanesi, 116’sı hekim olmak üzere 755 personeli, 42 polikliniği, 160 yatak kapasitesi, 5 ameliyathanesi, 22 diyaliz yatağı, diş polikliniği, yeni ihtiyaçlar sebebiyle güçlendirilmiş tüm imkanlarıyla hizmetlerine yeniden devam ediyor” dedi.