Sağlık Bakanı’ndan uyarı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7.7’lik depremle sarsılan Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye şebeke suyunun verilmeye başlandığını duyurdu.

Koca, şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması konusunda da vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı; Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır.