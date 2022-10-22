Sağlık Bakanı’ndan yaralı madenciler hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’dan getirildikleri İstanbul’da tedavileri süren maden işçilerinin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’daki maden kazasında yaralanarak İstanbul’da tedavi altına alınan 6 madencinin yakınlarıyla hastanede bir araya gelerek durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bartın’daki maden kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilen 6 hastamızın yakınlarıyla bir araya gelerek kendilerine detaylı bilgi verdim.” ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabında ailelere hastalarının durumuyla ilgili bilgi verdiği anlara ilişkin video da paylaşan Koca, burada yaptığı konuşmada, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yaralılardan İbrahim Çeliktaş ile ayakta görüşmesine ilişkin anların da paylaşıldığı videoda Koca, “İbrahim yürüyebiliyor. Ayakta, genel durumu iyi. Ciddi bir sorunu yok görünüyor.” diye konuştu.

Koca, “2 hastamız Ayhan Akgül ile Remzi Taşkömür solunum cihazında, daha doğrusu ekstübe oldu. Ayhan’ın durumu baştan daha kritikti. Şimdi daha iyi. Kendisiyle de konuştum. Bilinci yerinde. Olayın nasıl olduğunu biliyor. Genel durumu iyiye gidiyor ama yanıkları fazla olduğu için şu dönemde biliyorsunuz daha çok başka, hemodinamik açıdan sorunlar karşımıza çıkar. O dönemi atlattık. Bundan sonrası için enfeksiyon dönemi daha ağır bir sorun olarak karşımıza çıkacak.” dedi.