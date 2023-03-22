Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alıyor

Sağlık Bakanlığı’na 10 bin 900 sürekli işçinin alınacağına dair karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alacak. Resmi Gazete’de yayımlandı, başvurular resmen başladı. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden 22 ve 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvurularda kayıtlı adresler dikkate alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesini duyurdu. Bakanlık 10 bin 900 sürekli işçi alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı, başvurular başladı. İlana göre 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak.

HANGİ KODROLARA ALIM OLACAK?

İHA’nın haberine göre bakanlığın personel alımında kadrolar da belli oldu. Bakanlığa alınacak 10 bin personelin kadro dağılımı şöyle; 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) “esube.iskur.gov.tr” adresi üzerinden 22-27 Mart’ta gerçekleştirecek. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

ADAY BAŞVURU ŞARTLARI İŞKUR’DA

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak. Adaylar başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İŞKUR’un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.