Sağlık Bakanlığı 15.342 Personel Açıkladı

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Toplamda lisans seviyesinde 71 bin 211 aday tercih yaptı ve bunların arasından 8 bin 634 aday yerleştirildi. Ön lisans düzeyinde ise 131 bin 148 aday tercih yaparken, 5.199 aday yerleştirildi.

SONUÇLARA NASIL ERİŞİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan tercihleri değerlendirerek KPSS-2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığına ait sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecek. Sağlık Bakanlığının bu sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

TEMİZLİKÇİ KURA SONUÇLARI

Adaylar, temizlikçi kura sonuçlarını öğrenmek için belirtilen linke tıklayarak detaylara ulaşabilir.