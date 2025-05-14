Sağlık Bakanlığı 15.342 Personel Sonuçları Açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Lisans düzeyinde toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken, bunlardan 8 bin 634’ünün yerleştirme işlemleri gerçekleşti. Ön lisans düzeyinde ise 131 bin 148 aday tercih yaptı ve 5.199 kişi yerleştirildi.

KPSS-2025/4 TERCİHLERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla saat 17.30’dan sonra ÖSYM’nin internet sitesinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

SONUÇLARA ERİŞİM İMKANI

KPSS-2025/4 kapsamındaki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına ait yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için adaylar, 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30’dan itibaren ÖSYM’nin belirttiği internet adresini kullanabilir. Ayrıca KPSS-2025/4 tercih kılavuzu ve sonuç kılavuzları için gerekli bağlantılar da sağlanmış durumda.